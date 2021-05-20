АМКУ дозволив "Метінвесту" Ахметова купити Дніпровський меткомбінат

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Metinvest B.V. купити єдиний майновий комплекс Дніпровського металургійного комбінату в Кам'янському.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Продаж заводу відбувається в рамках процедури санації (фінансового оздоровлення). Підприємства групи "Метінвест" є одними з кредиторів ДМК.

Антимонопольний комітет встановив, що ймовірна угода не матиме значного впливу на більшість спільних товарних ринків (сталева заготовка, прутки, прокат) і ринків, де працює тільки ДМК (катанка, помольні кулі, осі для залізничного транспорту).

В той же час комітет висловив побоювання щодо можливості посилення ринкового становища "Метінвесту" на ринку товарного чавуну. Тому компанії було поставлено певні вимоги, зокрема постачати на внутрішній ринок не менше 12 тисяч тонн чавуну. Metinvest B.V. повідомила про готовність взяти на себе зобов’язання.

"Враховуючи зібрану в рамках розгляду справ інформацію, а також базуючись на тому факті, що запропоновані учасниками концентрації зобов’язання загалом відповідають потребам споживачів на даному ринку, АМКУ надано дозвіл на заявлені дії та накладено зобов’язання, якими має бути обумовлено здійснення концентрації на ринку чавуну товарного (чушкового) України", - йдеться в заяві.

В той же час АМКУ підкреслив, що надання дозволу не свідчить, що саме Metinvest стане покупцем активів ДМК. Їх планують продати на аукціоні на конкурентних засадах.

На сьогодні є два покупця, які мають намір взяти участь в аукціоні і подавали відповідні заяви до АМКУ. У січні дозвіл на концентрацію отримало київське ТОВ "Оптімал Трейд".

Нагадаємо, ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.

Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.