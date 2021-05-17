Медіахолдинг WarnerMedia об'єднується з Discovery (оновлено)

Netflix і Disney отримають потужного конкурента на ринку стримінгу.

Компанія AT&T домовилась про об'єднання медіахолдингу WarnerMedia з Discovery.

Про можливість такого об'єднання напередодні повідомили американські видання Bloomberg і CNBC, а 17 травня угоду офіційно підтвердили.

Об'єднана компанія буде знаходитися у спільній власності AT&T (71%) і Discovery (29%).

Угода має на меті посилення позицій проти конкурентів на ринку стримінгу - Netflix и Disney. Партнери збираються створити "нового світового лідера у сфері розваг" з виручкою 52 млрд доларів у 2023 році.

Бібліотека нового стримінгового сервісу налічуватиме приблизно 200 тисяч годин відео та 100 популярних брендів, серед яких HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, the Turner Networks, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID Bros.

В рамках угоди AT&T отримає 43 млрд доларів у вигляді грошей, боргових цінних паперів та утримання певного боргу WarnerMedia. При цьому домовленість передбачає інвестування щонайменше 3 млрд доларів у виробництво нового контенту та інновації.

Платформу очолить президент і гендиректор Discovery Девід Зеслав. У раду директорів увійдуть 13 осіб, з яких семеро (включно з головою) будуть представниками AT&T, а решта - Discovery.

Ринкова капіталізація Discovery оцінюється у 16 млрд доларів, а її вартість (enterprise value) - 30 млрд доларів. Холдинг WarnerMedia дорожчий, у 2018 році AT&T купила його за 85 млрд доларів (тоді він називався Time Warner). Тому акціонери AT&T матимуть більшу частку в об'єднаній компанії.

WarnerMedia володіє каналами CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT і компанією з виробництва фільмів Warner Bros. Студія Discovery контролює канали Discovery, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet.