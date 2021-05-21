ЄС може виділити Україні ще 600 млн євро допомоги у вересні, - Стефанишина

Рішення про виділення траншу буде ухвалене за умови виконання Україною "домашнього завдання".

Європейський Союз може ухвалити рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро у вересні поточного року.

Про це в четвер у Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє “Укрінформ”.

Рішення про виділення траншу буде ухвалене за умови виконання Україною "домашнього завдання".

“Під час зустрічі ... ми також проговорювали питання про отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу”, - сказала Стефанишина під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.