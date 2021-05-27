Підряднику "Київського метрополітену" повідомили підозру в нанесенні 13 млн гривень збитків

Національна поліція повідомила про підозру підряднику "Київського метрополітену" в нанесенні збитків місцевому бюджету на суму майже 12,7 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2018 році між метрополітеном та підрядною організацією було укладено договори на капітальний ремонт мереж освітлення в депо "Харківське" та "Оболонь". Як виявилося, компанія під час ремонтних робіт встановила світлодіодні світильники за завищеними цінами.

"Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами, спричинено збитки для місцевого бюджету в розмірі майже 12,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

За даними Prozorro, обидва тендери - і в депо "Харківське", і в депо "Оболонь" - виграло ПП "Теплоенергоавтоматика". Договори від імені підприємства підписував його директор Родіон Нікітін.