Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
У Києві 27-річний чоловік кинув у тролейбус "коктейль Молотова" (оновлено)
У Києві 27-річний чоловік кинув у тролейбус "коктейль Молотова" (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
ГоловнаЕкономікаДержава

Підряднику "Київського метрополітену" повідомили підозру в нанесенні 13 млн гривень збитків

Метро продали LED-лампи за завищеною ціною.

Підряднику "Київського метрополітену" повідомили підозру в нанесенні 13 млн гривень збитків
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Національна поліція повідомила про підозру підряднику "Київського метрополітену" в нанесенні збитків місцевому бюджету на суму майже 12,7 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2018 році між метрополітеном та підрядною організацією було укладено договори на капітальний ремонт мереж освітлення в депо "Харківське" та "Оболонь". Як виявилося, компанія під час ремонтних робіт встановила світлодіодні світильники за завищеними цінами.

"Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами, спричинено збитки для місцевого бюджету в розмірі майже 12,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

За даними Prozorro, обидва тендери - і в депо "Харківське", і в депо "Оболонь" - виграло ПП "Теплоенергоавтоматика". Договори від імені підприємства підписував його директор Родіон Нікітін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також