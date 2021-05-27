Болгарія з 1 червня оновлює умови в’їзду для громадян України

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання довідок та сертифікату вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я Болгарії з 1 червня оновлює умови в’їзду на територію країни для громадян України.

Про це у Facebook повідомляє Консульський відділ посольства України в Болгарії.

З 1 червня до 31 липня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія за умови наявності одного з таких документів:

Сертифікату вакцинації. Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латиницею), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане та назва компетентного органу, який його видав.

Довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19. Тест має бути зроблений методом ПЛР за 72 години до перетину кордону. Допускається також пред’явлення довідки про негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат (Negativе).

Довідки, що показує позитивний результат тестування на COVID-19. Тест має бути зроблений методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латиницею), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive).

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла.

Нагадаємо, українці за умови дотримання протиепідемічних вимог наразі можуть подорожувати до 107 країн світу. У МЗС радять перевіряти актуальну інформацію щодо умов в'їзду на інтерактивній карті МЗС.