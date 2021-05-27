Перший в Україні центр вакцинації відкриють на стадіоні "Арена-Львів"

Там зможуть зробити щеплення проти COVID-19 громадяни, які зареєструвалися у застосунку "Дія".

Цієї суботи, 29 травня, на Львівщині відкриють перший в Україні центр вакцинації, де зможуть зробити щеплення проти COVID-19 громадни, які зареєструвалися у застосунку "Дія".

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Центр вакцинації створять на базі стадіону "Арена Львів".

"Метою відкриття ЦВН є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України.

"З огляду на чинні нормативно-правові документи ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж 24 годин", - зазначив Козицький.

До складу таких центрів входитимуть керівник, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

"Такі центри матимуть усе належне обладнання потенційних місць для проведення щеплень та дотримання усіх встановлених заходів для запобігання поширенню COVID-19, зокрема, носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо", - додав голова Львівської ОДА.

Нагадаємо, цього літа Міністерство охорони здоров’я планує розгорнути центри вакцинації в містах-мільйонниках – Києві, Харкові, Львові та Одесі.

На сьогодні повне щеплення від ковіду отримали понад 97 тисяч українців.