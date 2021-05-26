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Повне щеплення від ковіду отримали понад 97 тисяч українців

До листа очікування записалися 590 133 людини.

Повне щеплення від ковіду отримали понад 97 тисяч українців
Фото: kyivcity.gov.ua

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 987 193 особи, з них повністю імунізована та отримала дві дози 97 391 особа. Загалом проведено 1 084 582 щеплення, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом вівторка, 25 травня, в Україні 16 387 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей.

Протягом доби працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти щеплення.

Станом на 26 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Учора в МОЗ повідомили, що 26 травня в Україну прибуде перша партія вакцин проти коронавірусу виробника Pfizer-BioNTech, придбана коштом державного бюджету, а не отриманої за програмою COVAX.Вакцини доставлять до Міжнародного аеропорту Київ імені Сікорського.

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