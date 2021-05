Перший перехід порогу глобального потепління у 1,5° може відбутися ще до 2026 року, - ООН

Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що один з найближчих років буде аномально спекотним. Він майже напевно поб'є рекорд 2016 року і, можливо, перевищить на 1,5 °C значення доіндустріального періоду.

Про це йдеться в оновленому бюлетені з глобального клімату на період від року до десятиріччя, який підготувало метеобюро Великобританії (провідний прогнозний центр ВМО).

Існує 90%-ва ймовірність того, що хоча б один рік в період з 2021 по 2025 стане найтеплішим в історії, що витіснить 2016 рік з першого місця.

Ймовірність того, що він буде аномально спекотним, з перевищенням температури доіндустріального періоду (1850-1900 рр.) на 1,5°C, оцінюється у 40% (as likely as not).

Середньорічна глобальна температура протягом п'ятирічки майже точно буде на 1°C вище доіндустріальних рівнів, але навряд чи вище 1,5°C. Тепліше, ніж в недавньому минулому (1981-2010 рр), буде по всьому світу, крім певних районів Північної Атлантики та південних морів.

"Дослідження з високим рівнем наукової достовірності свідчить про те, що ми відчутно і невблаганно наближаємося до порогу цілі Паризької угоди зі зміни клімату. Це ще один тривожний сигнал про те, що світу необхідно прискорити виконання зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів і досягненню вуглецевої нейтральності", - йдеться у заяві генерального секретаря ВМО Петтері Тааласа.

Він підкреслив, що таке підвищення температури означає прискорене танення льоду, підвищення рівня моря, збільшення кількості теплових хвиль та інших екстремальних погодних явищ тощо.

Нагадаємо, що у 2016 році середня температура була на 1,1°C вище значення доіндустріального періоду.