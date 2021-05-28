Одна із засновниць руху Black Lives Matter оголосила про відставку

Одна із засновниць руху Black Lives Matter (BLM, "Життя чорношкірих має значення") Патріс Каллорс оголосила про свою відставку.

Як пише ВВС, 37-річна афроамериканка Каллорс разом з соратниками заснувала рух BLM 2013-го і керувала ним останні шість років.

"За цей час, і особливо після торішнього сплеску емоцій у зв'язку із загибеллю в США Джорджа Флойда, Фонд всесвітньої мережі BLM став великою організацією з багатомільйонним обігом", - сказано в повідомленні.

Патріс Каллорс каже, що йде, щоб працювати над книгою, і її відставка ніяк не пов'язана із звинуваченнями в корисливості.

Минулого місяця газета New York Post написала, що Каллорс, яка називає себе марксисткою, володіє чотирма будинками у США. Каллорс і її фонд рішуче відкидають підозри в тому, що вона витратила пожертви фонду на поліпшення свого матеріального становища.

За даними AP, в 2020 році до фонду BLM надійшли пожертвування на суму 90 млн доларів. До кінця року рух підійшов із 60 млн. Згідно з інформацією представників організації, чверть пожертвувань пішла на операційні витрати, гранти організаціям, очолюваним чорношкірими, а також на благодійні проекти.

Фонд критикували і закликали витрачати кошти на підтримку сімей жертв поліцейського свавілля. Каллорс заявила тоді, що така підтримка надається, при цьому вона не уточнила суми виділених коштів.

З кінця травня 2020 року в багатьох великих містах США спалахнули заворушення. Приводом стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі. Для відновлення спокою до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США.

Рух Black Lives Matter активізувався після смерті Флойда. Він проводить акції протесту за расову справедливість, які нерідко закінчуються заворушеннями. Організація має прихильників у багатьох містах США, а також в інших країнах.