​Євросоюз готовий надати Білорусі 3 млрд євро на "демократичну трансформацію"

"Коли Білорусь розпочне свій мирний демократичний перехід, ЄС буде поруч".

Європейський союз підготував проєкт плану фінансової підтримки Білорусі, яку готовий надати, якщо держава вдасться до демократичних змін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

Комплексний план економічної підтримки для Білорусі передбачає довгостроковий пакет інвестицій на цю суму.

"Після того, як Білорусь почне демократичну трансформацію, ЄС активізує пакет на 3 мільярди євро, який поєднує гранти та позики з державними та приватними інвестиціями, щоб допомогти Білорусі стабілізувати свою економіку, реформувати інституції, щоб зробити їх більш демократичними та сприяти підвищенню стійкості. потенціал зростання та створення робочих місць", - зазначають автори проєкту.

Планова підтримка фокусується на таких основних моментах: активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань; підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності; вдосконалення економічного управління та розвиток приватного сектору; вдосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів; підтримка розвитку людського капіталу.

"До народу Білорусі: ми бачимо та чуємо ваше бажання змін, демократії та яскравішого майбутнього. І до білоруської влади: жодні репресії, жорстокість та примус не додадуть легітимності вашому авторитарному режиму. Досі ви кричуще ігнорували демократичний вибір білоруського народу. Настав час змінити курс. Коли – і ми вважаємо, що йдеться саме про «коли», а не «якщо» – Білорусь розпочне свій мирний демократичний перехід, ЄС буде поруч", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей план також оприлюднила пресслужба лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. За її оцінками, загальний обсяг міжнародного фінансування з урахуванням цього проєкту може становити близько 10 мільярдів доларів у перші три роки після початку реформування Білорусі.

Нагадаємо, раніше білоруський опозиціонер Цепкало запустив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.

"4 травня країни ЄС погодили єдину відповідь на ініційовану білоруською владою примусову посадку в Мінську літака Ryanair для затримання журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги. У своїй офіційній заяві Рада Євросоюзу закликає всіх авіаперевізників з ЄС уникати перельотів над територією Білорусі. Іншим санкційним заходом також має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Глави держав і урядів країн ЄС також проінструктували Раду ЄС розширити список санкцій фізичних осіб і організацій з Білорусі. Крім того, вони звернулися з пропозицією ввести додаткові економічні санкції щодо Білорусі.