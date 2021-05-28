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Малайзія вводить локдаун через сплеск ковіду

Обмеження діятимуть до 14 червня.

Малайзія вводить локдаун через сплеск ковіду
Фото: EPA/UPG

Уряд Малайзії оголосив про апровадження повного локдауну в країні з 1 по 14 червня через різкий сплеск захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Channel News Asia.

"Таке рішення прийняте з урахуванням ситуації з поширенням вірусу COVID-19 в Малайзії, де щоденне число випадків перевищує 8 тисяч, а кількість активних випадків перевищує 70 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Під час першої (вотижневої) фази локдауну буде дозволено працювати лише найважливішим секторам економіки та послуг.

Якщо перша фаза виявиться успішною, уряд введе чотиритижневу другу фазу ізоляції, дозволивши знову відкрити кілька секторів економіки, не пов'язаних з великим скупченням людей. 

Загалом від початку пандемії в Малайзії виявлено 549 514 випадків коронавірусу, зокрема 2 552 - летальних.

Нагадаємо, 29 квітня Туреччина оголосила локдаун через поширення COVID-19.

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