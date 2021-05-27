В Києві за добу виявили 454 хворих на коронавірус

У Києві виявили за минулу добу 454 хворих на коронавірус. Від ускладнень померли 11 пацієнтів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"454 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 11 людей. Усього за період пандемії в місті 5055 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 205 517", - сказав він.

Так, за минулу добу захворіли 276 жінок віком від 19 до 87 років та 155 чоловіків віком від 18 до 84 років, а також шестеро дівчаток віком від 11 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Госпіталізували 33 хворих, а також 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3196 людей. Загалом коронавірус подолали 157 728 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 130, у Святошинському – 91 та в Голосіївському районі – 81 випадок", – зазначив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 3 509 нових випадків ковіду.