У Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ пройшла акція "Досить спонсорувати державний тероризм Олександра Лукашенка!".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

В акції взяли участь громадські активісти, правозахисники та журналісти. Вони наголосили, що за останній час влада Білорусі вийшла на новий рівень агресії стосовно власних громадян і порушення міжнародних правових норм.

Фото: Lb.ua

"За травень встигли посадити на 4-7 років ще сімох політиків і блогерів, розгромити редакції Tut.by та студію Белсат, заарештувати ще 24х журналістів, захопити пасажирський літак і викрасти журналіста Романа Протасевича. Крім того, при невизначених обставинах 21 травня в колонії помер активіст Вітольд Ашурок. Лукашенко ухвалив низку чергових диктаторських законів, що дають можливість силовикам стріляти в громадян на акціях протесту, забороняють журналістам працювати на цих акціях, а громадянам - збирати гроші на штрафи, отримані за участь в акціях", - зазначили організатори акції.

Фото: Lb.ua

Вони нагадали, що зараз країни Європи заморожують грошову допомогу Білорусі, готують санкції та забороняють авіаперельоти над країною. Україна також заборонила перельоти, але не приєдналась до жодного санкційного пакету західних партнерів.

Фото: Lb.ua

"Україна продовжує закупівлі нафтопродуктів, бітума та продукцію білоруського автопрому. 26 травня, за підсумками засідання НКРЕКП Україна відмовилась від постачання електроенергії з Білорусі до 1 жовтня, але ми вважаємо це профанацією, оскільки рішення діятиме лише до початку наступного опалювального сезону", - наголошують організатори.

Правозахисна ініціатива Free Belarus Center та Центр громадянських свобод закликають владу України до більш рішучих та ефективних рішень. Зокрема, - обмежити дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів; офіційно назвати Олександра Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації; підготувати пакет персональних санкцій РНБО щодо діячів режиму, включно з Лукашенком.

Фото: Lb.ua

На економічному рівні пропонується ввести безстрокову заборону на імпорт електроенергії та нафтопродуктів з Білорусі; припинити масові закупівлі будівельної сировини, зокрема бітуму білоруського виробництва, що активно використовується у програмі “Велике будівництво”; припинити на регіональному та національному рівнях закупівлі з великих білоруських підприємств (МАЗ, Білоруськалій, Мінський тракторний завод тощо).

На міжнародно-правовому рівні: створити гуманітарний коридор для біженців; призупинити дію міжнародних угод щодо взаємодії між силовими структурами; визнати Білорусь небезпечною країною, зупинити екстрадицію та видворення громадян.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда щодо війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режиму Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Протасевича.

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі.

БНК, яка є основним експортером нафтопродуктів із Білорусі, може зупинити постачання бензину А-95 в Україну. За даними консалтингової групи "А-95", середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки. Швидко перекрити їх навряд чи можливо, тому на ринку може виникнути дефіцит. "Укртатнафта" вже заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин.

У БНК пізніше заявили, що не мають наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну. В компанії заявили, що можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського НПЗ.