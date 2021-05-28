Білорусь може призупинити експорт бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Українських контрагентів попередили, що у червні постачань не буде.

Білоруська нафтова компанія, яка є основним експортером нафтопродуктів з Білорусі, може призупинити постачання бензину А-95 в Україну, пише профільне видання enkorr.

"Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом буде постачено повний обсяг А-92", - сказав журналістам один із власників терм-контрактів на постачання бензину від БНК.

За його словами, причини такого рішення невідомі.

"Ми продовжуємо перемовини. За нашими даними, Мозирський завод залито бензином", – сказав другий респондент на умовах анонімності.

Він вважає, що в разі повної відмови від своїх контрактних зобов'язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару. "Ми розуміємо, що [на Мозирському НПЗ починається] ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця – це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться", – сказав він, вважаючи, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі.

За даними консалтингової групи "А-95", середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки. Швидко перекрити їх навряд чи можливо, тому на ринку може виникнути дефіцит.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку транзитного літака в аеропорту Мінська, на якому летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.