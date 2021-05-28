Субсидии: не так всё страшно, как иногда пугают

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Как сообщает aif.ua, Минсоцполитики ответило интересующимся семьям заробітчан, что «если человек работает за рубежом и официально платит там налоги, лечится или ухаживает за ребёнком, то малообеспеченные члены его домохозяйства в Украине имеют право на субсидию».

То есть сам по себе факт работы за рубежом не лишает остальную семью права на субсидию, если члены домохозяйства попали под соответствующие критерии.

Другое уточнение связано с распространением слухов о том, что покупка в течение года на сумму в общей сложности (!) 50 тыс. грн лишает-де права на субсидии. В действительности же в Постановлении КМУ от 14 апреля 2021 года № 420 в редакции Постановления от 19 мая 2021 года № 505 речь идёт о том, что теряется право на субсидию, в частности, в случае, если:

«кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из семьи домохозяйства на протяжении 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, назначением жилищной субсидии без обращения осуществил на сумму, которая на дату проведения оперециИ [выделено мной! Единственное число! — А. К.] превышает 50 тыс. грн:

покупку <…> или оплатил ЕДИНОРАЗОВО [выделено мной! — А. К.] какие-либо работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг <…>)», —

то есть речь идёт именно о РАЗОВОЙ, а не накопленной за несколько покупок операциИ (одной!), в которой была потрачена СРАЗУ такая сумма, иначе такие операции, когда 50 тыс. грн израсходовано в ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ОБЩЕЙ СУММЕ, права на субсидию не лишат!

Таким образом, суммировать ничего не надо — лишь бы не было РАЗОВЫХ сделок на такую сумму!

А то уже комментаторы комментируют: это же всего 4 тыс. грн, получается, в месяц, так это меньше $ 150, это ж выходит $ 5 в день — разве, мол, это много?! Это не много, но это никаких прав и не лишает, только бы не было траты сразу единовременно на все 50 тыс. грн или более.

Было потрачено 50 тыс. грн сразу — будет проблема и не будет субсидии, тратилось на разные покупки 50 раз по 1 тыс. грн (или 100 раз по 500 грн) — и никакой проблемы из-за таких «стопиццот» ни у кого не будет.

Другое дело, что известно это стало только задним числом (знали бы заранее — тратили бы, может, регулярно «по-маленькому», а не сразу «по-большому»), но те, кто в состоянии был сразу купить что-то на такую сумму (и то — кое-что всё же можно!), вряд ли заслуживают субсидии (как и те, кто проживает в квартире площадью, скажем 150 м2 или доме площадью, допустим, 250 м2).

Тем более что запрет по товарам стоимостью сверх 50 тыс. грн был в соответствующих Постановлениях и ранее — его просто расширили.

Запрет, в общем, логичный и нормальный, если его правильно читать, не складывая то, что складывать не нужно. А то может понравиться и тем, кто это будет контролировать…