У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

«Благотворне» і «проти волі». Як один підручник вимірює Україну двома лінійками

У підручнику для 6-7 класів «Донбасс и Новороссия» на сторінці 16 написано: включення в Росію в XVIII столітті було «благотворным для нашего края». На сторінці 5 того ж підручника землі Новоросії та Донбасу «против воли жителей были включены» в Українську республіку.

Підручники з історії авторства Владіміра Мєдінского.
Фото: rvio.histrf.ru
Підручники з історії авторства Владіміра Мєдінского.

Те саме слово. Дві протилежні оцінки. І жодного аргументу між ними.

Читайте такожБогатирі проти Бетмена і нове пограбування історії України. Чергові виверти російської історичної політики

Реклама

Ми розібрали обидва підручники, 5 клас і 6-7 класи, рядок за рядком. Матриця доказів налічує 26 і 38 позицій відповідно. Одразу уточню, ми не робили повний зовнішній фактчек кожної тези. Це аналіз того, як побудовано текст: що він називає, що замовчує, чим підміняє. Нас цікавила не брехня. Найцікавіше – шви.

Не стирання фактів, а розрив зв'язків. Київ у підручнику є: «Столицей Руси стал Киев» (с. 100). Запорозька Січ є: «центром казачьей республики» (с. 195). Козацьке військо в Москві навіть отримало «широкую автономию» (с. 223). Нічого не викреслено. Просто кожен факт приходить без свого продовження.

Подивимось на Січ. У 6-7 класах (с. 21) Нова Січ «существовала до 1775 г.». Через двадцять із чимось сторінок (с. 43) в Новоросійську губернію «включили владения бывшей Запорожской Сечи». Між двома реченнями немає дії. Не названо, ані хто ліквідував Січ. Ані як. Була і стала «колишньою». Політичний акт став адміністративною процедурою.

Тепер степ. На с. 40 учням ставлять запитання: як «пустынные степи» за кілька десятиліть перетворилися на «процветающую губернию»? А на с. 44 цитується джерело про землі, які запорожці «оставили в небрежении». Тобто землі були. Були господарі. Були «владения». Але порожній степ потрібен, щоб освоєння виглядало як створення з нуля.

Далі – вибір союзників. Запорожці пішли за Швецією: «поддались на посулы» (с. 19). Мазепа «задумал изменить» (там само). Хмельницького до царя привели «пророссийские настроения рядового казачества» (5 клас, с. 221). Один і той самий тип рішення. У першому випадку козаки введені в оману. У другому – природна мудрість. Раціональну політичну суб'єктність їм визнають лише в одному напрямку.

Те саме з назвами. «Украиной» поляки називали землі «презрительно», «то есть окраиной» (5 клас, с. 216). Українців вони «за людей не считали». А на с. 244 6-7 класів вже йдеться про Україну, «которой при Петре I не было и в помине». Українці є, поки їх принижують. Україна є, поки її треба звинуватити.

Найпоказовіше – розділ про незалежність України називається «В “самостийной” Украине» (с. 241). Лапки, іронія, ярлик. Наступний розділ – «Борьба за независимость» (с. 251). Це про Донецьк і Луганськ. Без лапок. Без іронії. Повною мовою національно-визвольної боротьби.

Не помилка редактора. Не різні автори. Один підручник. Одна логіка.

Реклама

Є ще дві симетрії, які легко пропустити. Україна не ухвалює рішень: «власти в Киеве под давлением Запада и националистов делали всё». Росія теж не ухвалює: 24 лютого 2022 року вона «была вынуждена начать» війну. Агентність зникає з обох. Лишається схема, у якій ніхто нічого не вирішував, а історія просто вела до «возвращения».

Окремо про Литву й Москву. Литовські князі «рассчитывали подчинить себе все русские земли» (5 клас, с. 153). Московський епізод – «освобождение русских земель» (с. 158), початок «воссоединения» (с. 222). Два претенденти на одну спадщину. Один «підкорює». Другий «збирає».

Усе це підсилено системою запитань. «Объясните, почему...». «Докажите, что подвиги бойцов СВО достойны героев Великой Отечественной войны» (с. 266). Учень не порівнює інтерпретації. Він відтворює вже готову.

Не помилки. Не недогляд. Не стилістика. Повторювана схема: оцінка залежить не від події, а від того, куди вона спрямована.

До Росії – «благотворно». До України – «против воли».

Читайте такожЦПД: Мединський визнав, що Москва сприймає історичну науку як інструмент війни

Інші дописи блогу:
Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies