Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Рік у підвалі. Перше питання - не до Росії

Окупаційна «дитяча омбудсменка ДНР» Таїсія Чернявська розповіла про дві багатодітні родини, які щойно прибули до Донецька з новозахоплених територій. У першій - п'ятеро дітей, у другій - четверо. Дорога до Донецька в кожної тривала понад добу. А до цього - понад рік життя в підвалі.

Ще одна сім'я, з села під Костянтинівкою, теж провела під землею близько року. Втратила дім, господарство, десяток корів. Але вперто чекала «звільнення». У підсумку, дітей у російську адміністрацію передали військові - просто передали, як передають вантаж.

евакуація
Фото: ДСНС
евакуація

Читайте такожХто і як депортував дітей-сиріт з Донеччини ще до початку великої війни: деталі слідства

Реклама

Чернявська каже прямо: це не поодинокі випадки. Десятки й сотні сімей. І хоча тут явно не сотні з дітьми протягом року, але і не поодинокі випадки точно. 

І ось тут вперше питання - не до окупантів.

Як дитина взагалі опиняється в підвалі біля лінії фронту на рік? Не на тиждень, поки лагодять дорогу для евакуації. На рік. Хто щодня ухвалював рішення там залишатися, коли вибір ще існував? 

Це незручне питання, бо в ньому немає готового ворога. Ворог - очевидний, він стріляє. А тут - дорослі, які мали час виїхати і не виїхали. Батьки. Різні причини можуть бути поважними: страх дороги, відсутність житла деінде, надія, що «ще трохи протримаємось». Але жодна з них не скасовує результату - дитина рік прожила там, де щодня могла загинути.

Друге питання - до держави.

Ми роками евакуйовуємо дітей із прифронтових територій. Про це звітують, це показують. Але контроль за тим, щоб дитина туди не повернулася, залишається слабким місцем усієї системи. Не тому, що немає закону. З 2026 року правила якраз стали жорсткішими: дитину можна примусово евакуювати навіть без згоди батьків, якщо вони відмовляються виїжджати, а повернення дозволене лише за підтвердженого проживання поза зоною бойових дій чи окупації.

Проблема не в тексті закону. Проблема в тому, що між текстом і підвалом, де дитина сидить рік, - дистанція, яку ніхто системно не закриває. Або не бачить. Цивільним адміністраціям не на часі. 

І тут з'являється звична маніпуляція. Коли трагедія вже сталася, держава спочатку говорить про про «викрадення», а потім про «порятунок» і «повернення дітей». Красиві слова після. А питання мало б звучати раніше: чому дитина взагалі там залишалася, поки її життя роками було під прямою загрозою?

Реклама

Читайте такожЗа тиждень з окупованих територій повернули 33 українських дітей

Захист прав дитини - це не пост після евакуації. Це не допустити, щоб вона туди повернулася або там залишилася.

Поки ж маємо ось що: батьки, які рік тримали дітей у підвалі. Держава, яка евакуює, але погано контролює повернення. І окупаційна адміністрація, яка з цього матеріалу вже ліпить власну статистику інтеграції.

Три різні провали. Одна причина – безвідповідальність. Один результат - рік дитинства під землею та подальше життя в окупації. 

Інші дописи блогу:
Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies