Рік у підвалі. Перше питання - не до Росії

Окупаційна «дитяча омбудсменка ДНР» Таїсія Чернявська розповіла про дві багатодітні родини, які щойно прибули до Донецька з новозахоплених територій. У першій - п'ятеро дітей, у другій - четверо. Дорога до Донецька в кожної тривала понад добу. А до цього - понад рік життя в підвалі.

Ще одна сім'я, з села під Костянтинівкою, теж провела під землею близько року. Втратила дім, господарство, десяток корів. Але вперто чекала «звільнення». У підсумку, дітей у російську адміністрацію передали військові - просто передали, як передають вантаж.

Фото: ДСНС евакуація

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Чернявська каже прямо: це не поодинокі випадки. Десятки й сотні сімей. І хоча тут явно не сотні з дітьми протягом року, але і не поодинокі випадки точно.

І ось тут вперше питання - не до окупантів.

Як дитина взагалі опиняється в підвалі біля лінії фронту на рік? Не на тиждень, поки лагодять дорогу для евакуації. На рік. Хто щодня ухвалював рішення там залишатися, коли вибір ще існував?

Це незручне питання, бо в ньому немає готового ворога. Ворог - очевидний, він стріляє. А тут - дорослі, які мали час виїхати і не виїхали. Батьки. Різні причини можуть бути поважними: страх дороги, відсутність житла деінде, надія, що «ще трохи протримаємось». Але жодна з них не скасовує результату - дитина рік прожила там, де щодня могла загинути.

Друге питання - до держави.

Ми роками евакуйовуємо дітей із прифронтових територій. Про це звітують, це показують. Але контроль за тим, щоб дитина туди не повернулася, залишається слабким місцем усієї системи. Не тому, що немає закону. З 2026 року правила якраз стали жорсткішими: дитину можна примусово евакуювати навіть без згоди батьків, якщо вони відмовляються виїжджати, а повернення дозволене лише за підтвердженого проживання поза зоною бойових дій чи окупації.

Проблема не в тексті закону. Проблема в тому, що між текстом і підвалом, де дитина сидить рік, - дистанція, яку ніхто системно не закриває. Або не бачить. Цивільним адміністраціям не на часі.

І тут з'являється звична маніпуляція. Коли трагедія вже сталася, держава спочатку говорить про про «викрадення», а потім про «порятунок» і «повернення дітей». Красиві слова після. А питання мало б звучати раніше: чому дитина взагалі там залишалася, поки її життя роками було під прямою загрозою?

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Захист прав дитини - це не пост після евакуації. Це не допустити, щоб вона туди повернулася або там залишилася.

Поки ж маємо ось що: батьки, які рік тримали дітей у підвалі. Держава, яка евакуює, але погано контролює повернення. І окупаційна адміністрація, яка з цього матеріалу вже ліпить власну статистику інтеграції.

Три різні провали. Одна причина – безвідповідальність. Один результат - рік дитинства під землею та подальше життя в окупації.