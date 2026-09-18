Раз на три дні. Як нафтопереробка РФ розсипається швидше, ніж встигає лагодитися

Раз на три дні. Саме з такою середньою частотою, за підрахунками IEA, у перші вісім місяців 2026-го «хтось» влучав у російський нафтопереробний завод. Не раз на тиждень. Не раз на місяць, коли можна спокійно скласти графік ремонту й підвезти запчастини. Раз на три дні.

Фото: скрин відео палає нафтобаза «Роснєфті» в місті Лабінськ

Все це - результат одного й того самого механізму, який за літо-осінь 2026-го запрацював майже як конвеєр: установка вибуває, завод переходить на резервну потужність, резервна отримує наступний удар - і тоді стає вже весь завод.

Найкращий приклад - Ярославль. 28 серпня удар вивів з ладу АВТ-4, це близько третини потужності ЯНОС. Установку ще ремонтували, коли 17 вересня прилетіло знову - цього разу по АВТ-3, ще 40%. Завод з номінальною потужністю близько 15 мільйонів тонн на рік у результаті не переробляє нафту взагалі. Ремонт не встиг. Удар був швидшим.

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Схожий сюжет в Саратові. Удар 2 серпня. Кілька тижнів роботи. Потім 8 вересня - знову зупинка, пожежі, пошкодження. Завод почав готуватися до перезапуску 10–11 вересня. 11 вересня прилетіло ще раз. Перезапуск зірвано. Це вже третя ітерація одного й того самого заводу за півтора місяці.

Рязанський НПЗ увійшов у вересень уже втомленим: перший простій - ще 29 липня, тоді Reuters оцінював ремонт приблизно у два тижні. 6 вересня - повторний удар, пошкоджені установки первинної переробки. Завод знову стоїть.

Станом на 18 вересня список повністю зупинених виглядає так: Орський, Рязанський, Киришський, Саратовський, Сизранський, Ярославський. Шість заводів, шість різних історій і одна спільна риса: жоден із них не отримав часу добігти ремонт до кінця.

Окремо - Сизрань. 15 вересня серйозно пошкоджена CDU-6, установка, яка сама по собі забезпечує близько 71% потужності заводу. І це при тому, що CDU-5 уже стояла в ремонті після попереднього удару. Тобто резервний контур вибув до того, як відновили основний.

Не всі заводи в такому стані. НОРСІ і Волгоградський працюють. Але приблизно на чверть потужності. Пермський, Уфимський, Афіпський, за останніми ознаками, відновили або продовжують роботу, хоча точне завантаження ніхто не розкриває. TANECO, Ільський і Новошахтинський залишаються у статусі "невизначено" не тому, що там усе добре, а тому, що просто немає надійного публічного підтвердження ні зупинки, ні запуску.

Ефект видно не по кількості влучань, а по продукту. Наприкінці серпня Reuters оцінював виробництво бензину в Росії приблизно у 80 тисяч тонн на добу при літньому попиті близько 115 тисяч. Це десь 70% від потреби. У вересні картина не покращилася: з шести найбільших виробників дизпалива Киришський стоїть повністю, а Волгоградський і НОРСІ дають чверть потужності кожен. Разом ці шість заводів у нормальних умовах формують половину всього російського дизеля. Не дивно, що заборону на його експорт довелося продовжити до 30 вересня - не про надлишок, а про дефіцит.

Формула серпня-вересня проста і при цьому майже механічна: удар - часткова втрата - недоремонт - новий удар - повна зупинка. Росія більше не встигає закривати одну діру до того, як з'являється друга. Хіба не це шлях до нашої перемоги?