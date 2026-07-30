СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСвіт

Reuters: Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів

Очікується, що завод не працюватиме близько двох тижнів.

Reuters: Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів
ураження Рязанського НПЗ
Фото: Генштаб

Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив переробку сирої нафти після атаки дронами.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

За даними джерел видання, очікується, що завод не працюватиме близько двох тижнів.

Інфраструктура нафтопереробного заводу раніше вже була пошкоджена під час атаки безпілотника 15 травня, що також призвело до призупинення роботи.

Незважаючи на зупинку, станом на 30 липня нафтопереробний завод продовжував продавати продукти нафтопереробки на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. 

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона метричних тонн сирої нафти, що становить близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Минулого року він виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,3 мільйона тонн мазуту. Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies