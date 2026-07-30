Reuters: Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів

Очікується, що завод не працюватиме близько двох тижнів.

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Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив переробку сирої нафти після атаки дронами.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

За даними джерел видання, очікується, що завод не працюватиме близько двох тижнів.

Інфраструктура нафтопереробного заводу раніше вже була пошкоджена під час атаки безпілотника 15 травня, що також призвело до призупинення роботи.

Незважаючи на зупинку, станом на 30 липня нафтопереробний завод продовжував продавати продукти нафтопереробки на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона метричних тонн сирої нафти, що становить близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Минулого року він виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,3 мільйона тонн мазуту. Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.