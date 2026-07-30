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Болгарія визнала дві компанії «Лукойлу» об'єктами національної безпеки

Уряд побоюється, що повернені під контроль Росії компанії закриють НПЗ, а це спричинить шок на ринку пального.

Болгарія визнала дві компанії «Лукойлу» об'єктами національної безпеки
"Лукойл"
Фото: EPA/UPG

Уряд Болгарії оголосив дві компанії з групи "Лукойл" об'єктами, що стосуються національної безпеки. 

Тим самим держава прагне зберегти контроль над ключовими постачаннями пального та запобігти можливим збоям на енергетичному ринку, передає Novinite.

Заступник прем'єр-міністра та міністр економіки Александр Пулев повідомив, що Рада міністрів ухвалила таке рішення під час закритого засідання. Це рішення стосується компаній Lukoil Aviation Bulgaria і Lukoil Bulgaria Bunker, які забезпечують пальним авіацію та морський транспорт.

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Такий крок став частиною антикризового плану. Уряд прагне гарантувати оперативний контроль над діяльністю "Лукойлу" в країні та зменшити ризики для роботи нафтопереробного заводу в Бургасі й внутрішнього паливного ринку.

Пулев зазначив, що уряд поважає приватну власність, однак керується насамперед інтересами болгарських громадян і споживачів. За його словами, чиновники ухвалили це рішення у відповідь на скасування Конституційним судом попередніх законодавчих змін щодо російської компанії. Без дій з боку уряду контроль над підприємствами міг би повернутися до російських власників, а це створило б загрозу підпадання під міжнародні санкції.

Уряд побоюється, що повернені під контроль РФ компанії закриють НПЗ, а це спричинить шок на ринку пального. Тому Болгарія й надалі здійснюватиме оперативний контроль над підприємствами через механізм спеціального торгового управляючого та дотримуватиметься санкційного режиму.

Міністр наголосив, що після запровадження обмежень завод у Бургасі взагалі не переробляє російську нафту і працює лише з підрядниками, які не перебувають під санкціями. Наразі Болгарія також подала запит до британської влади з проханням продовжити термін дії виключення з санкційного режиму, який спливає 13 серпня.

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