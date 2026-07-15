Болгарія виступає за «активнішу дипломатію» для завершення війни в Україні

Болгарія вважає, що при пошуку шляхів для завершення війни Росії проти України замало використовували дипломатичний напрям.

Про це у Києві заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова, пояснюючи причини виходу її країни з «Коаліції охочих», передає «Укрінформ».

Очільниця болгарського МЗС наголосила на необхідності працювати за кількома політичними напрямами задля досягнення миру. Серед них вона назвала продовження підтримки України, ефективні економічні кроки проти Росії, а також дипломатичний трек, який має привести сторони до переговорів. На думку міністерки, саме цей третій напрям досі використовували недостатньо.

Петрова-Чамова запевнила, що Болгарія підтримуватиме всі дипломатичні зусилля та санкційну політику ЄС. Крім того, країна готова допомагати нашій державі забезпечувати енергетичну безпеку напередодні зими.

Міністерка пояснила, що Болгарія лежить на перетині кількох критично важливих маршрутів. Це дозволяє країні підтримувати Україну постачанням газу та інших джерел енергії, і над цим питанням болгарська сторона зараз активно працює.