Британія викликала іранського дипломата через атаки підконтрольних Тегерану угруповань у Європі

У британському МЗС заявили, що спецпідрозділ “Кудс” Корпусу вартових Ісламської революції керував діяльністю угруповання, яке в період із березня до травня здійснювало напади на всьому континенті.

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Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу

Великобританія викликала до МЗС тимчасового повіреного у справах Ірану Алі Насімфара. Британський уряд стверджує, що Іран координував діяльність своїх проксі-угруповань, які останніми місяцями здійснювали напади у всій Європі.

Про це повідомили у Reuters.

Йдеться, що спецпідрозділ “Кудс” Корпусу вартових Ісламської революції керував діяльністю угруповання, яке в період із березня до травня здійснювало напади на всьому континенті.

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За даними МЗС Великої Британії, йдеться про проксі-угруповання “Ісламський рух сподвижників правиці” (Islamic Movement of the Companions of the Right).

“Це абсолютно неприйнятно. Попри неодноразові попередження, іранські спецслужби не припинили ворожу діяльність. Натомість Іран прагне посилити свою зловмисну поведінку”, – заявили у міністерстві.

Іран, який перебуває у стані війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, раніше заперечував використання посередників.

У понеділок Велика Британія оголосила Корпус вартових Ісламської революції та пов'язану з ним групу загрозою національній безпеці. Це рішення ухвалили в межах нових повноважень, спрямованих на запобігання використанню іноземними державами підконтрольних угруповань для стеження та саботажу.

Тегеран у вівторок засудив це рішення, заявивши, що КВІР є офіційною частиною збройних сил Ірану, та звинуватив Велику Британію у порушенні міжнародного права через заходи проти державної установи.

Сили “Кудс” – це закордонний підрозділ КВІР. Сполучені Штати визнали КВІР терористичною організацією.