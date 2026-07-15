Слідство вивчає її виступ на Talk TV вранці у день її вбивства. Енн Віддекомб була речницею правопопулістичної партії “Reform UK”.

Колишня британська депутатка Енн Віддекомб загинула унаслідок “цілеспрямованого нападу”, і детективи все ще працюють над з'ясуванням мотиву.

Про це пише BBC.

Голова контртерористичного відділу поліції Лоренс Тейлор заявив, що слідство вивчає виступ Віддекомб на Talk TV вранці у день її вбивства у власному будинку у графстві Девон.

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Віддекомб – колишня урядовиця від Консервативної партії, яка згодом стала речницею “Reform UK”. Він додав, що не відкидає жодних версій стосовно того, чи інші представники цієї політичної сили могли бути цілями вбивці.

Детективи отримали ордер відповідно до закону про тероризм на тримання під вартою протягом 7 днів 28-річного чоловіка, заарештованого в Ротеремі за підозрою у вбивстві.

Тіло 78-річної Віддекомб виявили 9 липня в її будинку в Гейторі. Вона отримала серйозні травми внаслідок нападу, який, на думку поліції, стався напередодні. 28-річного білого британця заарештували 11 липня. Його повторно заарештували 13 липня за підозрою у скоєнні, підготовці або підбурюванні до терористичних актів.

Тейлор заявив, що контртерористичне розслідування триває паралельно із розслідуванням убивства, однак на цьому етапі напад не визнано терористичним актом.