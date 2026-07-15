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Іран готується заблокувати шлях до Червоного моря для тиску на Захід

Однієї Ормузької протоки Тегерану вже не достатньо.

Іран готується заблокувати шлях до Червоного моря для тиску на Захід
Хусити показують Баб-ель-Мандебську протоку на агітаційному борді

Іран розглядає можливість використання єменських хуситів для блокування Баб-ель-Мандебської протоки, яка є одним із ключових маршрутів світової торгівлі і веде до Червоного моря та Суецького каналу.

Як пише Reuters, таким чином у Тегерані планують розширити географію протистояння зі США і змусити західні держави відчути економічні наслідки війни ще гостріше, ніж це було під час блокування Ормузької протоки.

Експерти вважають, що у випадку одночасно закриття обох ключових нафтових коридорів - Ормузу та Баб-ель-Мандебу - ціна на нафту здатна підскочити одразу до понад 200 доларів за барель.

Єменські хусити вже спричинили чимало проблем для світової торгівлі у 2023 році, коли обстрілювали цивільні судна у Червоному морі після початку війни у Газі. Іран може використати цей сценарій як засіб шантажу або ж як аргумент у переговорах з Вашингтоном.

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