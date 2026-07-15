Іран готується заблокувати шлях до Червоного моря для тиску на Захід

Однієї Ормузької протоки Тегерану вже не достатньо.

Іран розглядає можливість використання єменських хуситів для блокування Баб-ель-Мандебської протоки, яка є одним із ключових маршрутів світової торгівлі і веде до Червоного моря та Суецького каналу.

Як пише Reuters, таким чином у Тегерані планують розширити географію протистояння зі США і змусити західні держави відчути економічні наслідки війни ще гостріше, ніж це було під час блокування Ормузької протоки.

Експерти вважають, що у випадку одночасно закриття обох ключових нафтових коридорів - Ормузу та Баб-ель-Мандебу - ціна на нафту здатна підскочити одразу до понад 200 доларів за барель.

Єменські хусити вже спричинили чимало проблем для світової торгівлі у 2023 році, коли обстрілювали цивільні судна у Червоному морі після початку війни у Газі. Іран може використати цей сценарій як засіб шантажу або ж як аргумент у переговорах з Вашингтоном.