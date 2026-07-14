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Данія передала Україні нові мобільні сховища для авіаційного майна

Це дозволить зберігати у захищеному місці метрологічне обладнання й окремі компоненти літаків.

Данія передала Україні нові мобільні сховища для авіаційного майна
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія передала Україні 10 мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов для зберігання авіаційно-технічного майна. 

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Споруди обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості, і це дозволить зберігати у захищеному місці метрологічне обладнання й окремі компоненти літаків.

Міноборони додало, що захисні споруди українська сторона отримала у межах міжнародної коаліції повітряних сил, яка працює для посилення захисту неба. 

З урахуванням цієї поставки Україна вже має 25 таких мобільних кліматичних сховищ. До кінця року очікується постачання ще 15 одиниць, тож загалом наша держава матиме 40 схожих споруд.

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