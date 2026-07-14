У Польщі відкрили справу проти чоловіка, який напав українських дівчаток

Також його звільнили з роботи.

Прокуратура відкрила справу проти поляка, який у місті Бельсько-Бяла напав на двох 11-річних українських дівчаток в автобусі.

Зловмисник кричав, щоб вони поверталися в Україну, лякав тим, що знає їхнє місце проживання, та заявляв, що вони «виросли на польських грошах», передає RMF24.

Нападника після інциденту затримала поліція. Ним виявився водій місцевого перевізника, який тривалий час перебував на лікарняному. Компанія одразу вирішила звільнити працівника.

Через хвилю коментарів у мережі про те, що діти нібито самі спровокували конфлікт, перевізник опублікував офіційну заяву і спростував ці чутки за допомогою записів із камер спостереження.

У компанії наголосили, що поведінка дівчаток ніяк не заважала іншим пасажирам, а реакція дорослого чоловіка була необгрунтованою. На інцидент оперативно відреагував водій автобуса, який заступився за дітей, відвернув увагу нападника і висадив його на найближчій зупинці.

Наразі прокуратура розслідує цю справу за статтею про образу осіб через їхню національну приналежність. За таке правопорушення чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.