Вони проходять в Італії за посередництва США.

Ліван та Ізраїль відновили переговори щодо виконання рамкової угоди. Вони проходять в Італії за посередництва США.

Про це пише Reuters.

Дипломатія під керівництвом США розпочалася після того, як 2 березня "Хезболла" та Ізраїль повернулися до війни на тлі ширшого регіонального конфлікту.

Реклама

Іран вимагав припинення війни в Лівані в рамках своєї тимчасової угоди з Вашингтоном, підписаної минулого місяця, але протягом останнього тижня угода була порушена через поновлення американсько-іранських військових дій у Перській затоці.

Ізраїльські військові окупували так звану «буферну зону» приблизно за 10 км (6 миль) вглиб Лівану вздовж усього кордону з Ізраїлем. Ізраїльські чиновники стверджують, що ця зона необхідна для захисту північних ізраїльських громад від нападів, здійснених «Хезболлою».

Зустріч 26 червня у Вашингтоні призвела до угоди , яка закликала до роззброєння бойових угруповань та розгортання ліванських військ на півдні та поступового виведення ізраїльських сил. Але смертельні ізраїльські удари продовжуються, а "Хезболла" відкинула угоду , а також спроби роззброїти її. Тим часом Ізраїль заявив, що його війська залишатимуться на півдні Лівану, поки "Хезболла" залишатиметься озброєною.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, з березня в результаті ізраїльської кампанії в Лівані загинуло понад 4000 ліванців, а понад мільйон осіб стали біженцями.

Переговори, які триватимуть два дні в посольстві США в Римі, будуть спрямовані на те, як реалізувати рамкову угоду.