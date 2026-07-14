На Одещині чоловік отримав довічне за вбивство поліцейського

В Одеській області чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство поліцейського. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

36-річного жителя Одещини визнано винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство двох осіб та незаконному поводженні зі зброєю.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише в незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців і вбивства одного з них сукупністю доказів, зокрема показаннями потерпілих, висновками експертиз і результатами слідчого експерименту, які підтвердили, що постріли були цілеспрямованими.

Реклама

Встановлено, що ще у 2014 році чоловік придбав в Ізмаїлі травматичний револьвер калібру 9 мм, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він виготовив 13 патронів та зберігав зброю і боєприпаси вдома.

У серпні 2025 року, рухаючись мопедом польовою дорогою в одному із сіл Ізмаїльського району без мотошолома, чоловік проігнорував вимогу патрульних зупинитися, спробував утекти, однак упав.

Коли поліцейські під’їхали до нього, він дістав револьвер і відкрив вогонь по службовому автомобілю, після чого обійшов його та вистрілив в одного з правоохоронців. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю і поранив нападника, після чого його затримав інший правоохоронець.

Пораненого поліцейського доставили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.