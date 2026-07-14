Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині чоловік отримав довічне за вбивство поліцейського

Інцидент стався торік у серпні в Ізмаїльському районі.

На Одещині чоловік отримав довічне за вбивство поліцейського
Фото: Офіс генпрокурора

В Одеській області чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство поліцейського. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

36-річного жителя Одещини визнано винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство двох осіб та незаконному поводженні зі зброєю.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише в незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців і вбивства одного з них сукупністю доказів, зокрема показаннями потерпілих, висновками експертиз і результатами слідчого експерименту, які підтвердили, що постріли були цілеспрямованими.

Реклама

Встановлено, що ще у 2014 році чоловік придбав в Ізмаїлі травматичний револьвер калібру 9 мм, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він виготовив 13 патронів та зберігав зброю і боєприпаси вдома.

У серпні 2025 року, рухаючись мопедом польовою дорогою в одному із сіл Ізмаїльського району без мотошолома, чоловік проігнорував вимогу патрульних зупинитися, спробував утекти, однак упав.

Коли поліцейські під’їхали до нього, він дістав револьвер і відкрив вогонь по службовому автомобілю, після чого обійшов його та вистрілив в одного з правоохоронців. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю і поранив нападника, після чого його затримав інший правоохоронець.

Пораненого поліцейського доставили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies