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ОГП: державі повернули землі військових полігонів вартістю понад 30 млрд грн

Повернено понад 23,8 тисячі гектарів земель у Волинській та Одеській областях.

ОГП: державі повернули землі військових полігонів вартістю понад 30 млрд грн
Фото: ОГП

Прокурори забезпечили повернення у державну власність земель оборони загальною площею понад 23,8 тисячі гектарів у Волинській та Одеській областях. Їхня загальна вартість перевищує 30 мільярдів гривень. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією відомства, спеціалізовані прокуратури у сфері оборони забезпечили фактичне виконання судових рішень щодо повернення земель, які мають використовуватися виключно для потреб Збройних Сил України.

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На Волині за позовом прокуратури державі повернули земельну ділянку, яка накладалася на територію загальновійськового полігону, однак була зареєстрована як земля сільськогосподарського призначення. На виконання рішення суду її передали Міністерству оборони України, скасували державну реєстрацію та припинили речові права Головного управління Держгеокадастру.

На Одещині звільнили територію загальновійськового полігону «Тарутинський» площею 23 829 гектарів. Її вартість оцінюється у 30,9 млрд грн. Раніше частину цих земель передали мисливсько-рибальському підприємству для ведення мисливського господарства.

Суд визнав відповідний договір недійсним і зобов'язав підприємство звільнити земельну ділянку. Наразі рішення виконано: підприємство припинило діяльність на території полігону, а факт звільнення підтверджено відповідним обстеженням.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що повернуті землі використовуватимуться за прямим призначенням – для навчань, бойової підготовки та інших потреб Збройних Сил України.

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