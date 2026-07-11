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Reuters: РФ призупинила судноплавство через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал

Через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці.

Reuters: РФ призупинила судноплавство через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал
нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: СЗРУ

Росія тимчасово припинила прийом заявок на проходження суден через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Також призупинено судноплавство через Донсько-Азовський канал, що сполучає річку Дон з Азовським морем.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, російські прикордонники, які підпорядковуються ФСБ, повідомили судноплавним компаніям, що з 18:10 за місцевим часом 10 липня нові заявки на прохід через Керченську протоку більше не приймаються. При цьому терміни дії обмежень не уточнюються.

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Крім того, за даними трьох джерел Reuters у сфері експорту зерна, Росія тимчасово зупинила рух суден через Донсько-Азовський канал.

Як зазначає агентство, рішення було ухвалене після повідомлень про атаку українських безпілотників на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких, за інформацією джерел, було 10 танкерів.

Аналітики ринку наголошують, що через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці. Уздовж узбережжя розташовані ключові зернові регіони РФ Ростовська область і Краснодарський край, а одним із найважливіших логістичних вузлів є Керченська протока.

На тлі повідомлень про можливі обмеження судноплавства ціни на пшеницю на біржі Euronext зросли приблизно на 4%, досягнувши найвищого рівня за останні шість тижнів.

Reuters також зазначає, що Міністерства транспорту та сільського господарства Росії не прокоментували ситуацію.

Водночас губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що 11 липня чотири судна в Таганрозькій затоці нібито зазнали атаки українських безпілотників, унаслідок чого, за його словами, загинула одна людина.

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