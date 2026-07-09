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Українські патенти і торговельні марки інтегрують до міжнародних баз даних

Вітчизняні компанії отримають більше можливостей просувати свою інтелектуальну власність на світовому рівні.

Українські патенти і торговельні марки інтегрують до міжнародних баз даних
Укрпатент

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій і Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) підписали Угоду про обмін і поширення даних у сфері інтелектуальної власності. 

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Завдяки угоді українські розробки, винаходи і бренди стануть більш видимими для міжнародних партнерів та інвесторів. Також українські компанії отримають більше можливостей просувати свою інтелектуальну власність на світовому рівні, а дослідники зможуть перевіряти та захищати результати своєї роботи в міжнародному полі, пояснили у відомстві.

Після технічної імплементації угоди узгодять формати обміну даними, цикли оновлення та безпосередню інтеграцію з базами Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

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