Уряд звільнив від перевірок пошкоджене майно бізнесу

Уряд звільнив від перевірок пошкоджене війною майно бізнесу. Відповідні зміни внесли до порядку здійснення державного контролю під час воєнного стану.
Про це повідомили в пресцентрі Мінекономіки.
Відтак, перевірки не проводитимуться щодо об'єктів нерухомості, які:
- знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій;
- розташовані на територіях активних або можливих бойових дій;
- перебувають на тимчасово окупованих територіях;
- розташовані на територіях ризикованого землеробства;
- перебувають на територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
Проте, як зазначили у відомстві, у випадках, коли є ризики для життя і здоров'я людей, захисту довкілля, безпеки держави або виконання міжнародних зобов'язань України державний контроль зберігається.
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