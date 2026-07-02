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Уряд звільнив від перевірок пошкоджене майно бізнесу

Проте, державний контроль зберігається у випадках, коли є ризики для життя і здоров'я людей, захисту довкілля, безпеки держави або виконання міжнародних зобов'язань України.

Уряд звільнив від перевірок пошкоджене майно бізнесу
Фото: Пресслужба Мінекономіки

Уряд звільнив від перевірок пошкоджене війною майно бізнесу. Відповідні зміни внесли до порядку здійснення державного контролю під час воєнного стану.

Про це повідомили в пресцентрі Мінекономіки.

Відтак, перевірки не проводитимуться щодо об'єктів нерухомості, які:

  • знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій;
  • розташовані на територіях активних або можливих бойових дій;
  • перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • розташовані на територіях ризикованого землеробства;
  • перебувають на територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Проте, як зазначили у відомстві, у випадках, коли є ризики для життя і здоров'я людей, захисту довкілля, безпеки держави або виконання міжнародних зобов'язань України державний контроль зберігається.

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