Україна запускає Brave International: єдині правила для міжнародних оборонних інноваційних програм

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій.

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Уряд запровадив єдиний порядок та чіткі правила співпраці з міжнародними партнерами у сфері розвитку оборонних інновацій у межах ініціативи Brave International.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення охоплює вже оголошені та майбутні міжнародні проєкти, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania. Воно має забезпечити швидкий запуск спільних грантових конкурсів для розробників оборонних технологій.

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Участь у програмах зможуть брати як українські компанії, так і іноземні стартапи та розробники.

Загальний бюджет перших ініціатив у межах Brave International перевищує 100 млн євро.

Програма передбачає три ключові напрями: пошук нових технологій для потреб фронту, залучення додаткового фінансування для оборонних стартапів, а також інтеграцію українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Механізм реалізації передбачає створення спільних грантових фондів на основі паритетних внесків України та країн-партнерів, а також рівне представництво у наглядових радах і експертних комісіях. Усі розробки проходитимуть тестування в Україні через платформу Test in Ukraine.

Завдяки новому порядку кластер оборонних технологій Brave1 зможе запустити перші міжнародні конкурси вже найближчим часом.