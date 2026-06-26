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Шмигаль: Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт генерації до наступної зими

Серед пріоритетів – відновлення пошкодженої інфраструктури, децентралізація генерації та посилення її захисту.

Шмигаль: Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт генерації до наступної зими
Денис Шмигаль, Мілош Мотика та Валдіс Домбровскіс
Фото: Денис Шмигаль

Україна планує до наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 ГВт енергогенеруючих потужностей. 

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами діалогу на полях URC2026 у Ґданську.

Участь у переговорах взяли міністр енергетики Польщі Мілош Мотика та єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

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За словами української сторони, разом із міжнародними партнерами триває підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів – відновлення пошкодженої інфраструктури, децентралізація генерації та посилення її захисту.

Окремо наголошується, що питання безпеки має бути інтегроване безпосередньо в енергетичну систему, що, за оцінками сторін, підвищить її стійкість до зовнішніх загроз.

"Обговорили пропозицію Польщі використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури. Вдячні за позицію. Валдіс Домбровскіс також наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки росія не відшкодує Україні завдані збитки", – наголошує Шмигаль.

Серед ключових тем зустрічі – посилення санкційного тиску на росію, відмова Європи від російських енергоносіїв, а також протидія так званому "тіньовому флоту" рф.

"Необхідно надалі вживати рішучі заходи з протидії російському "тіньовому флоту". Відзначив унікальну роботу ЄС упродовж останніх років із диверсифікації постачання газу й нафти. Це робить європейські країни менш залежними від росії. Важливо також почати поступову відмову від російських ядерних технологій і ядерного палива. Кремль заробляє близько 200 млрд доларів на контрактах у ядерній галузі. Перший крок з диверсифікації стане сильним сигналом росії, що вони втратять європейський ринок", – додає Шмигаль.

Міністр енергетики подякував Мілошу Мотиці та Валдісу Домбровскісу за продуктивний діалог і солідарність з Україною. 

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