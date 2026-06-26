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Україна і ЄІБ домовилися про пакет підтримки на понад 470 млн євро

Гроші підуть на житло, дороги, мости, прикордонну інфраструктуру, водопостачання, енергоефективність та підтримку бізнесу. 

Україна і ЄІБ домовилися про пакет підтримки на понад 470 млн євро
Фото: Facebook/European Investment Bank

Україна і Європейський інвестиційний банк домовилися про пакет підтримки на понад 470 млн євро. Гроші підуть на житло, дороги, мости, прикордонну інфраструктуру, водопостачання, енергоефективність та підтримку бізнесу. 

Про це у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

«Маємо важливий результат на Ukraine Recovery Conference 2026. Разом із Європейським інвестиційним банком підписали та оголосили новий пакет підтримки для відновлення України обсягом понад 470 млн євро. Це фінансування для проєктів, які безпосередньо впливають на життя людей: житло, дороги, мости, прикордонна інфраструктура, водопостачання, енергоефективність та підтримка бізнесу», – йдеться у його повідомленні. 

Ключові напрями: 

  • 100 млн євро – пілотна програма сучасного соціального житла у п’яти містах для ВПО, молоді та фахівців, які потребують підтримки 
  • 96 млн євро – ремонт доріг, мостів і розвиток прикордонної інфраструктури для посилення сполучення з ЄС 
  • 125 млн євро – модернізація систем водопостачання та водовідведення, пошкоджених війною 
  • 80 млн євро – запуск European Flagship Fund для залучення інвестицій у приватний сектор 
  • 100 млн євро – кредит Укрексімбанку для фінансування енергоефективності малого та середнього бізнесу 

Також окремо виділяють 500 млн євро гарантій для доступу до фінансування для 10 000 підприємців, зокрема ветеранів та бізнесів, які постраждали від війни. 

  • Наприкінці минулого року Європейський інвестиційний банк надав Україні €18,4 млн у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP). Ці гроші пішли на модернізацію 28 об’єктів у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях — це школи, дитячі садки та лікарні.
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