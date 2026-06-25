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Ілон Маск втратив статус трильйонера через коливання акцій

З рекордними статками бізнесмен протримався менше двох тижнів.

Ілон Маск втратив статус трильйонера через коливання акцій
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американець Ілон Маск більше не є трильйонером: через загальне здешевшання акцій технологічних компаній, пов'язане з дискусією щодо довготривалої прибутковості моделей штучного інтелекту, засновник SpaceX втратив близько 150 мільярдів доларів.

Як пише BBC, акції компаній Маска, за рахунок володіння якими він і б'є рекорди заможності, впали десь на 30% від пікової вартості у червні. Це скоротило статки бізнесмена до близько 950 мільярдів в американській валюті. 

Інвестори називають рекордні цифри Маска хиткими через особливість його портфелю. Якщо зазвичай великі капіталовласники намагаються розподіляти вкладення між різними активами, то колишній очільник урядового агентства DOGE фактично володіє лише двома видами акцій, обидва у власних компаніях. 

Експерти очікують, що Маск буде таким собі "трильйонером, що коливається" - перетнув він чи ні 13-цифрову позначку буквально кожного дня залежатиме від тенденцій ринку цінних паперів. 

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