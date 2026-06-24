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Єврокомісарка Кос: Україна отримає перший транш на 3,2 млрд євро від ЄС вже 25 червня

До літніх канікул ЄС може встигнути відкрити решту п'ять переговорних кластерів із нашою державою.

Єврокомісарка Кос: Україна отримає перший транш на 3,2 млрд євро від ЄС вже 25 червня
Марта Кос, Європейський комісар з питань сусідства та розширення
Фото: euneighbourseast.eu

Євросоюз виплатить перший транш на суму 3,2 мільярда євро в межах масштабної позики Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 мільярдів євро. 

Виплата відбудеться у четвер, 25 червня, у день відкриття Конференції з відновлення України у польському Гданську, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає «Інтерфакс-Україна».

Кос також висловила сподівання, що до літніх канікул ЄС встигне відкрити решту п'ять переговорних кластерів з Україною на додаток до першого, який відкрили 15 червня.

Єврокомісарка підкреслила, що жоден офіційний процес розширення не здатний повноцінно охопити те, що Україна зараз робить для Європи, адже в правилах немає розділів про мужність чи стійкість. Вона зазначила, що це рух із двостороннім рухом, і Україна обов'язково стане членом ЄС.

На думку Кос, 90 мільярдів євро мають допомогти Україні скористатися вікном можливостей для перемоги на полі бою. Вона закликала максимально ефективно використати наступні шість місяців, поки Росія не адаптувалася.

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