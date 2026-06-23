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Україна подала оновлений запит на членство в ОЕСР і очікує на статус кандидата

Наша держава отримала результати трьох оглядів щодо реформ.

Україна подала оновлений запит на членство в ОЕСР і очікує на статус кандидата
генсек ОЕСР Матіас Корманн і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: пресслужба уряду

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася в Києві з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманном і передала лист від Кабінету Міністрів щодо поновлення запиту на членство України в організації.

За словами Свириденко, українська сторона отримала результати трьох оглядів ОЕСР щодо реформ у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя.

Ці незалежні оцінки підтвердили успішність багаторічних реформ в Україні та стали дорожньою картою для подальших змін. Зокрема, оприлюднений звіт ОЕСР щодо антикорупції та доброчесності показав, що Україна має показники вище середніх по країнах Організації у сферах запобігання корупції, доброчесності суддів та фінансування політичних партій, відзначила глава уряду.

Свириденко наголосила, що результати підтверджують готовність України до наступного кроку — набуття статусу кандидата на вступ до ОЕСР. Україна розраховує на початок переговорного процесу вже найближчим часом. 

Прем’єрка наголосила, що в умовах війни країна продовжує реформи, цифровізацію і зміцнення інституцій задля наближення до світових стандартів.

  • Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.
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