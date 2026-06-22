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БЕБ оголосило конкурси на посади керівників семи теруправлінь

Подати документи можна до 3 липня.

БЕБ оголосило конкурси на посади керівників семи теруправлінь
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь (ТУ) відомства: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва.

Про це повідомив директор бюро Олександр Цивінський.

"Ми шукаємо не просто керівників. Ми шукаємо лідерів. Людей, які готові брати на себе відповідальність у складних умовах, вести за собою команду, ухвалювати непрості рішення, досягати результату та відповідати не лише за власні дії, а й за роботу своїх підлеглих. І не важливо, де ви здобули цей досвід: у держсекторі чи бізнесі. Нам потрібні професіонали, які готові працювати для країни", - зазначив Цивінський.

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Кандидати на зазначені посади повинні мати вищу юридичну та/або економічну освіту та не менше 5-ти років досвіду на керівних посадах. Також кандидати на посади мають володіти вільно володіти українською мовою (мати відповідний сертифікат). 

Керівникам ТУ пропонується оклад від 50,7 тис. грн до 73 тис. грн та бронювання для військовозобов’язаних.

Подати документи для участі у конкурсах на вакансії можна до 18:00 3 липня поточного року.

Як повідомлялося, Кабмін створив Бюро економічної безпеки у травні 2021 року. БЕБ замінило податкову міліцію та забрало частину повноважень СБУ.

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