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Україна модернізувала чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою, – Мінрозвитку

Оновлено пункти пропуску "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга".

Україна модернізувала чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою, – Мінрозвитку
Україна модернізувала чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою
Фото: Мінрозвитку

Україна модернізувала ще чотири модернізовані пункти пропуску "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга" на кордоні з Молдовою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"В Одеській області завершили оновлення пунктів пропуску "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Мінрозвитку

На пунктах пропуску оновили інфраструктуру, встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення, інженерні мережі. Також облаштовано пішохідні зони та покращено умови роботи прикордонних і митних служб.

Фото: Мінрозвитку

Також завершено будівництво сучасної сервісної зони поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" на трасі Одеса – Рені. 

Фото: Мінрозвитку

Майданчик розрахований на 46 вантажівок та 13 легкових автомобілів. Тут створені комфортні умови для відпочинку водіїв, облаштовано освітлення, водопостачання, водовідведення та безбар’єрну інфраструктуру.

Фото: Мінрозвитку

"Розвиток прикордонної інфраструктури – це швидший рух людей і товарів, підтримка експорту, розвиток логістичних маршрутів та економічна стійкість країни", – наголосив Кулеба.

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