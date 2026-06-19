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Аграрії прифронтових областей уперше отримали компенсацію за придбану українську техніку

40% отримують агровиробники, у яких 80% і більше земель розташовані на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії.

Аграрії прифронтових областей уперше отримали компенсацію за придбану українську техніку
Харківщина
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Міністерство економіки виплатило перші підвищені компенсації агровиробникам із прифронтових регіонів, які купують сільськогосподарську техніку та обладнання українського виробництва. 

П'ять фермерських господарств із Донецької, Сумської, Миколаївської та Херсонської областей придбали українську техніку на загальну суму 7,9 млн грн і отримали сумарне відшкодування у розмірі 2,64 млн грн, повідомила пресслужба міністерства.

Серед обладнання — українські сівалки, борони, обприскувачі, фронтальні навантажувачі та додаткові комплектуючі до них.

Мінекономіки зазначило, що підвищена компенсація діє з квітня цього року для агровиробників, у яких 80% і більше земель розташовані на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії. Для інших учасників програми продовжує діяти ставка 25%.

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