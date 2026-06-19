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Уряд запускає програму допомоги аграріям на закупівлю українських добрив

Також уряд розширює підтримку меліорації.

Уряд запускає програму допомоги аграріям на закупівлю українських добрив
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги. Йдеться про закупівлю добрив із розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь.

Заявки можна буде подати через Державний аграрний реєстр. Уряд очікує, що програма зменшить витрати аграріїв і водночас підтримає українських виробників добрив.

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Також уряд розширює підтримку меліорації. Максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів збільшили до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях — до понад 48 тис. грн на гектар.

За словами Свириденко, це має допомогти фермерам швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься.

Прем’єрка також нагадала, що уряд уже збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

Крім того, цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільгосптехніки.

Свириденко додала, що з початку року малі фермери подали заявки на 1,1 млрд грн допомоги в межах європейських програм. За її словами, кошти мають виплатити протягом найближчого місяця.

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