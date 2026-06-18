Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

“Регіони продовжують активно готуватися до наступного опалювального сезону та нарощувати потужності розподіленої газової генерації для зміцнення своєї енергонезалежності, забезпечення потреб критичної інфраструктури та промисловості”, – написав Шмигаль.

За його даними:

Станом на сьогодні сукупна потужність усіх введених в експлуатацію генеруючих об’єктів в Україні становить 1 806,3 МВт. Лідерами серед регіонів є Київська (212,3 МВт) та Черкаська (124,6 МВт) області.

Лише за останні 3,5 місяці регіонами введено в експлуатацію 338,7 МВт. Найбільше — у Київській, Житомирській областях та м. Києві.

Наразі тривають будівельні роботи для встановлення 249 установок загальною потужністю 522,8 МВт. Завершення робіт на більшості об’єктів очікуємо вже у вересні-листопаді цього року.

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Шмигаль повідомив, що Міненерго продовжує покращувати умови для розвитку розподіленої газової генерації. Зокрема, запроваджуються прямі контракти PPA, додаткові стимули для споживачів і бізнесу, переглянуті підходи до формування граничних цін на ринку електроенергії, звільнення від плати за розподіл газу при бойових пошкодженнях та спрощення процедур розміщення нових установок.