Від початку року до держбюджету надійшло понад мільярд гривень від приватизації

План надходжень на цілий рік становить два мільярди гривень.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За п'ять місяців 2026 року до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Загалом на цей рік встановлено план надходжень у розмірі два мільярда гривень.

Реклама

З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об’єктів великої приватизації та 1255 об’єктів малої приватизації.

До Державного бюджету України від приватизації та безпосередньо пов’язаних із нею процесів протягом цього періоду перераховано 1 041 091,31 тис. грн.

Також Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування державним майном у розмірі 800 000 тис. грн.

З початку поточного року ФДМУ забезпечив надходження до Державного бюджету від орендної плати за користування державним майном у розмірі 409 833,35 тис. грн.