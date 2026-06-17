Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаЕкономікаФінанси

Від початку року до держбюджету надійшло понад мільярд гривень від приватизації

План надходжень на цілий рік становить два мільярди гривень.

Від початку року до держбюджету надійшло понад мільярд гривень від приватизації
Фото: volynonline.com

За п'ять місяців 2026 року до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. 

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Загалом на цей рік встановлено план надходжень у розмірі два мільярда гривень.

Реклама

З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об’єктів великої приватизації та 1255 об’єктів малої приватизації.

До Державного бюджету України від приватизації та безпосередньо пов’язаних із нею процесів протягом цього періоду перераховано 1 041 091,31 тис. грн.

Також Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування державним майном у розмірі 800 000 тис. грн. 

З початку поточного року ФДМУ забезпечив надходження до Державного бюджету від орендної плати за користування державним майном у розмірі 409 833,35 тис. грн.

  • Уряд оновив правила малої приватизації. Скасовується практика прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об’єкти з поліпшеннями продаватимуться виключно через електронні прозорі аукціони.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies