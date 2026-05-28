Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаЕкономікаДержава

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до бюджету-2026. Куди спрямують кошти?

До другого читання можуть внести зміни – але строки подання скоротили вдвічі. 

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до бюджету-2026. Куди спрямують кошти?
Пуста зала Верховної Ради
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада проголосувала за основу за проєкт закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет на 2026 р". стосовно фінансового забезпечення сектору сил безпеки і оборони. За – 240 народних депутатів. 

Міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи законопроєкт, сказав, що передбачено розподіл 45 млрд євро кредиту, який Україна повинна отримати цього року від ЄС: 31,8 млрд – на сектор безпеки і оборони, 13,2 – на бюджетну підтримку. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Основні положення пропозицій: збільшують видатки сектор оборони – 1 трлн 560 млрд грн, на розвиток озброєння – 1 трлн 371 млрд грн, на грошове забезпечення – 174 млрд. Додатково створять резерв на оборону. 

Реклама

Нардеп Ярослав Железняк, який подавав альтернативний законопроєкт, сказав, що закладених коштів на зарплати військовим не вистачить. Рахункова палата зазначала, що на зарплати на рівні минулого року потрібно 365 млрд – значно більше, ніж закладено. 

"В цьому бюджеті закладено 0 гривень на підвищення зарплат військовим", – сказав він.

Крім того, 40 млрд грн заберуть з військових програм закупівлі озброєння і передадуть до резервного фонду, звідки можуть оплачувати і урядові "кешбеки". 

Опозиційні фракції були проти законопроєкту, наголошуючи, що зміни не передбачають збільшення грошового забезпечення військових.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies