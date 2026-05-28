Верховна Рада ухвалила за основу зміни до бюджету-2026. Куди спрямують кошти?

До другого читання можуть внести зміни – але строки подання скоротили вдвічі.

Верховна Рада проголосувала за основу за проєкт закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет на 2026 р". стосовно фінансового забезпечення сектору сил безпеки і оборони. За – 240 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи законопроєкт, сказав, що передбачено розподіл 45 млрд євро кредиту, який Україна повинна отримати цього року від ЄС: 31,8 млрд – на сектор безпеки і оборони, 13,2 – на бюджетну підтримку. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Основні положення пропозицій: збільшують видатки сектор оборони – 1 трлн 560 млрд грн, на розвиток озброєння – 1 трлн 371 млрд грн, на грошове забезпечення – 174 млрд. Додатково створять резерв на оборону.

Нардеп Ярослав Железняк, який подавав альтернативний законопроєкт, сказав, що закладених коштів на зарплати військовим не вистачить. Рахункова палата зазначала, що на зарплати на рівні минулого року потрібно 365 млрд – значно більше, ніж закладено.

"В цьому бюджеті закладено 0 гривень на підвищення зарплат військовим", – сказав він.

Крім того, 40 млрд грн заберуть з військових програм закупівлі озброєння і передадуть до резервного фонду, звідки можуть оплачувати і урядові "кешбеки".

Опозиційні фракції були проти законопроєкту, наголошуючи, що зміни не передбачають збільшення грошового забезпечення військових.