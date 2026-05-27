Свириденко: На додаткові котельні уряд виділив 3 млрд грн

Кабмін виділив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, планують встановити 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання під час російських обстрілів.

«З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад — оперативно встановити та запустит обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня», - наголосила Свириденко.

Віцепрем'р Олексій Кулеба додав, що відбувається перехід до моделі "децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак".

"Блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях", - запевнив Кулеба.