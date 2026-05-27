Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаЕкономікаФінанси

​САП і НАБУ викрили пособника в корупційній схемі у податковій Сумщини

Начальниця управління за його допомогою вимагала хабар у підприємця.

​САП і НАБУ викрили пособника в корупційній схемі у податковій Сумщини
Сумщина
Фото: debaty.sumy.ua

САП і НАБУ оголосили підозру співробітнику податкової служби Сумщини. 

Як повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури, його звинувачують у пособництві начальниці управління Державної податкової служби у Сумській області, яка вимагала та отримала хабар.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що очільниця податкової, діючи за попередньою змовою з іншими посадовцями, вимагала від підприємця 2 мільйони гривень. Вона встигла отримати 1,5 мільйона за успішне проходження податкової перевірки та нестворення штучних перешкод для подальшої діяльності фірми, яка працює на прифронтовій території.

Згодом слідчі САП і НАБУ встановили, що до злочину причетний підлеглий керівниці — головний державний інспектор з податкового аудиту. Саме він безпосередньо здійснював перевірку компанії, а також організовував зустрічі для передачі коштів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies