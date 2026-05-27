​САП і НАБУ викрили пособника в корупційній схемі у податковій Сумщини

Начальниця управління за його допомогою вимагала хабар у підприємця.

САП і НАБУ оголосили підозру співробітнику податкової служби Сумщини.

Як повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури, його звинувачують у пособництві начальниці управління Державної податкової служби у Сумській області, яка вимагала та отримала хабар.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що очільниця податкової, діючи за попередньою змовою з іншими посадовцями, вимагала від підприємця 2 мільйони гривень. Вона встигла отримати 1,5 мільйона за успішне проходження податкової перевірки та нестворення штучних перешкод для подальшої діяльності фірми, яка працює на прифронтовій території.

Згодом слідчі САП і НАБУ встановили, що до злочину причетний підлеглий керівниці — головний державний інспектор з податкового аудиту. Саме він безпосередньо здійснював перевірку компанії, а також організовував зустрічі для передачі коштів.