Нацбанк випустив обігові монети, присвячені Сумщині і Чернігівщині

Наразі в серії монет "Ми сильні. Ми разом" - уже вісім областей України.

Національний банк із 26 травня випустив дві нові обігові пам’ятні монети з серії "Ми сильні. Ми разом".

На реверсі монет зображено карти України з Сумською і Чернігівською областями. Аверс обох монет - такий самий, як у звичайних - номіналом 10 гривень. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

"Обігові пам’ятні монети “Ми сильні. Ми разом. Сумська область” та “Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область” є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук.