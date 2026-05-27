Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаЕкономікаФінанси

Нацбанк випустив обігові монети, присвячені Сумщині і Чернігівщині

Наразі в серії монет "Ми сильні. Ми разом" - уже вісім областей України. 

Нацбанк випустив обігові монети, присвячені Сумщині і Чернігівщині
Фото: НБУ

Національний банк із 26 травня випустив дві нові обігові пам’ятні монети з серії "Ми сильні. Ми разом".

Про це повідомляється на сайті НБУ.

На реверсі монет зображено карти України з Сумською і Чернігівською областями. Аверс обох монет - такий самий, як у звичайних - номіналом 10 гривень. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

"Обігові пам’ятні монети “Ми сильні. Ми разом. Сумська область” та “Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область” є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень", - йдеться в повідомленні. 

Нацбанк поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies