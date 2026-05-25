Кабмін змінив правила малої приватизації: продаж орендованого майна проводитимуть лише через аукціони

Кабінет міністрів України змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого державного і комунального майна.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, раніше часто застосовувався механізм позаконкурентного викупу майна після проведення орендарями ремонтів або модернізації.

"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані "невід’ємні поліпшення"), а потім отримували право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", – написала Свириденко.

Прем’єр зазначила, що через таку практику держава та громади втрачали значні кошти.

"Через це громади і держава недоотримували кошти і, за оцінками Transparency International Ukraine, в середньому на 45% менше, ніж через відкриті аукціони", – додала вона.

Відтепер продаж такого майна відбуватиметься виключно через систему Prozorro.Продажі.

"Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі… Ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку", – повідомила Свириденко.