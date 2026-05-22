ЄС закликає європейський бізнес зменшити залежність від Китаю

Пекін може використовувати свою монополію як засіб політичного тиску на Європу.

Євросоюз закликав компанії на континенті швидше диверсифікувати свої ланцюги постачання, аби зменшити свою критичну залежність від Китаю.

Про це після зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Брюсселі заявив єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне, передає Bloomberg.

За його словами, надто мало європейських компаній враховують геополітичні ризики і загрози для ланцюгів постачання у своїх бізнес-планах. Європейська економіка залишається вразливою до імпорту з Китаю, який уже використовував свої експортні можливості як важіль тиску в політичних суперечках.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також зазначив, що найближчими днями ЄК обговорить шляхи зниження ризиків, пов'язаних із Пекіном. Він підкреслив, що стійкість та безпека мають свою ціну, але в нинішньому геополітичному контексті вони є необхідними, оскільки вразливості та залежності дедалі частіше використовуються іншими країнами як зброя.

У грудні минулого року Єврокомісія закликала фірми враховувати безпекові ризики і зменшувати залежність. Проте посадовці та представники промисловості констатують, що компанії часто ігнорують ці заклики, балансуючи між конкурентоспроможністю та короткостроковими цілями прибутку.

Яскравим прикладом такої залежності стала ситуація в автомобільній галузі: Так, європейські автовиробники змусили Єврокомісію розглянути питання про тимчасове призупинення санкцій проти великого китайського постачальника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Компанії попередили, що без цього винятку їхні запаси закінчаться за кілька тижнів. Очікується, що ЄС може призупинити санкції на кілька місяців.

Компанія Yangjie Electronic потрапила під обмеження у квітні в межах 20-го пакета санкцій ЄС проти юридичних осіб, які постачали Росії товари подвійного призначення або системи озброєння. Технології цієї фірми були виявлені у безпілотниках та керованих авіабомбах, що використовують проти України.

Проблеми з поставками в автоіндустрії загострилися ще минулого року через конфлікт навколо чіпмейкера Nexperia, який належить Китаю. Тоді уряд Нідерландів узяв під контроль операційну діяльність компанії на своїй території, посилаючись на закон часи Холодної війни для захисту національної безпеки. У відповідь Пекін заблокував експорт із китайського підрозділу Nexperia, і це призвело до дефіциту навіть застарілих мікросхем, які керують джерелами живлення, та завадило виробництву на кількох автомобільних підприємствах.

Ситуацію ускладнює і нинішній сплеск попиту на чипи пам'яті, викликаний розвитком штучного інтелекту, а це додатково обмежує пропозицію та підвищує ціни.