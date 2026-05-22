Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаЕкономікаБізнес

ЄС закликає європейський бізнес зменшити залежність від Китаю

Пекін може використовувати свою монополію як засіб політичного тиску на Європу.

ЄС закликає європейський бізнес зменшити залежність від Китаю
прапори ЄС і Китаю
Фото: 24 канал

Євросоюз закликав компанії на континенті швидше диверсифікувати свої ланцюги постачання, аби зменшити свою критичну залежність від Китаю. 

Про це після зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Брюсселі заявив єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне, передає Bloomberg.

За його словами, надто мало європейських компаній враховують геополітичні ризики і загрози для ланцюгів постачання у своїх бізнес-планах. Європейська економіка залишається вразливою до імпорту з Китаю, який уже використовував свої експортні можливості як важіль тиску в політичних суперечках.

Реклама

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також зазначив, що найближчими днями ЄК обговорить шляхи зниження ризиків, пов'язаних із Пекіном. Він підкреслив, що стійкість та безпека мають свою ціну, але в нинішньому геополітичному контексті вони є необхідними, оскільки вразливості та залежності дедалі частіше використовуються іншими країнами як зброя.

У грудні минулого року Єврокомісія закликала фірми враховувати безпекові ризики і зменшувати залежність. Проте посадовці та представники промисловості констатують, що компанії часто ігнорують ці заклики, балансуючи між конкурентоспроможністю та короткостроковими цілями прибутку.

Яскравим прикладом такої залежності стала ситуація в автомобільній галузі: Так, європейські автовиробники змусили Єврокомісію розглянути питання про тимчасове призупинення санкцій проти великого китайського постачальника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Компанії попередили, що без цього винятку їхні запаси закінчаться за кілька тижнів. Очікується, що ЄС може призупинити санкції на кілька місяців.

Компанія Yangjie Electronic потрапила під обмеження у квітні в межах 20-го пакета санкцій ЄС проти юридичних осіб, які постачали Росії товари подвійного призначення або системи озброєння. Технології цієї фірми були виявлені у безпілотниках та керованих авіабомбах, що використовують проти України.

Проблеми з поставками в автоіндустрії загострилися ще минулого року через конфлікт навколо чіпмейкера Nexperia, який належить Китаю. Тоді уряд Нідерландів узяв під контроль операційну діяльність компанії на своїй території, посилаючись на закон часи Холодної війни для захисту національної безпеки. У відповідь Пекін заблокував експорт із китайського підрозділу Nexperia, і це призвело до дефіциту навіть застарілих мікросхем, які керують джерелами живлення, та завадило виробництву на кількох автомобільних підприємствах.

Ситуацію ускладнює і нинішній сплеск попиту на чипи пам'яті, викликаний розвитком штучного інтелекту, а це додатково обмежує пропозицію та підвищує ціни.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies